Tutto confermato: Elkann cede il 40% delle quote della Juventus

La Juventus ha iniziato a pensare al futuro e in fondo è giusto che sia così visto che ci avviamo alla conclusione della stagione.

Purtroppo la squadra di Allegri ieri sera non è riuscita ad arrivare in finale di Europa League, superata ai supplementari dal Siviglia. Svanisce così la possibilità di alzare il trofeo ma anche la possibilità di approdare grazie a questa “strada” alla prossima edizione della Champions League.

Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e dare il massimo in campionato nel tentativo di arrivare il più in alto possibile. Senza fare troppi calcoli, nel tentativo di fare più punti delle altre rivali per un piazzamento Champions. Seppur con la possibilità di una nuova penalizzazione all’orizzonte.

Juventus, possibile svolta societaria all’orizzonte

Il futuro della squadra bianconera è ancora pieno di punti interrogativi dunque. Perché è legato a quel che accadrà non solo sul campo ma anche per quel che riguarda le vicende extra calcistiche. Pianificare le mosse sul mercato è complicato in questa fase. Con una svolta che potrebbe presto arrivare anche in società, almeno stando agli ultimi rumors.

✅ Confermato: John #Elkann è intenzionato a far entrare in società #Juventus un azionista di minoranza che controllerà il 30/40 % delle quote bianconere. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@cuadrodecruijff) May 18, 2023

Su Twitter “Enganche”, sempre molto attento alle vicende calcistiche bianconere e non solo, ha rivelato come John Elkann sia intenzionato a fare entrare in società un nuovo azionista di minoranza. Che potrebbe controllare il 30-40% delle quote della Juventus. Potrebbe insomma aprirsi una nuova era societaria, staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Quel che è certo è che in ogni caso non cambierebbero le ambizioni di una squadra che è pronta a regalare delle nuove emozioni ai suoi tifosi.