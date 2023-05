Juventus, Chiesa come Mr Hyde: lo hanno già ‘ceduto’

Juventus, un altro nel mirino dopo la serata di ieri sera è Federico Chiesa: il doppio errore che è costato l’eliminazione scatena tutti

Il primo errore è quello che ha permesso al Siviglia di pareggiare con Suso, pochi minuti dopo il vantaggio siglato Vlahovic. Il secondo errore è quello che non ha permesso alla Juventus di passare in vantaggio nei tempi supplementari e, nell’azione successiva, i padroni di casa hanno colpito mandando ko la squadra di Allegri.

La serata di Federico Chiesa – sia sicuri che questa notte lui non ha dormito – è decisamente da dimenticare. Partita malissimo la sua stagione, visto che l’infortunio non lo aveva ancora abbandonato, e finita peggio, con una prestazione da 4 in pagella (tutti i quotidiani non vanno oltre il 4,5) che mette fine all’annata della Juventus. Non solo Massimiliano Allegri quindi nel mirino dei tifosi, anche se sul tecnico di dubbi non ce ne stanno, ma anche Chiesa adesso diventa un pensiero.

Juventus, valutazioni su Chiesa

Alcuni non hanno davvero dubbi e chiedono una cessione di Federico alla fine della stagione qualora dovesse arrivare un’offerta economica importante. Altri invece sono decisamente più cauti, non chiedono un addio ma chiedono alla società di fare delle valutazioni su tutti, anche su quel giocatore che dopo l’infortunio di Roma non è più lo stesso.

No Chiesa non è più lo stesso e deve recuperarsi, deve ritrovare quella serenità soprattutto mentale che lo accompagnava prima dello stop dell’Olimpico. Un sentimento confuso quello dei tifosi sul giocatore sognano di vederlo quello elettrico di un tempo, ma che iniziano a stancarsi nel vederlo pauroso, in alcuni tratti distante anni luce da quello che ha anche trascinato la nazionale azzurra all’Europeo. E voi che cosa fareste?