Telenova finita, la richiesta che sa di ufficialità: “Lavora già per la Juventus”

La Juventus ha già iniziato a guardare al futuro e non potrebbe essere altrimenti visto che ormai siamo arrivati alle fasi finali della stagione.

La formazione di Allegri è chiamata a dare il massimo in queste ultime settimane, partite conclusive di una stagione che i colori bianconeri è stata davvero tribolata. Con le vicende extracalcistiche che hanno senz’altro influito e non poco sul rendimento della squadra.

A bocce ferme si dovranno tirare le conclusioni del caso, porre le basi per ripartire alla grande in futuro verso nuovi obiettivi. Ci sarà molto lavoro da fare per rinnovare una squadra che dovrà fare i conti con il bilancio. Si punterà dunque sulla linea verde ma serviranno anche innesti di grande spessore.

Juventus, Giuntoli già al lavoro per i bianconeri

Non è un mistero che la nuova figura dirigenziale che la società vuole inserire in organico è quella del direttore sportivo. Con la scelta che è ricaduta su Cristiano Giuntoli, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli. Accordo ancora non ufficiale, ma a quanto pare la fumata bianca potrebbe essere davvero molto vicina.

Cristiano #Giuntoli ha già iniziato a lavorare con la #Juventus: il nuovo direttore sportivo ha chiesto i dati riguardo gli infortuni degli ultimi 5 anni. Giuntoli vuole stare più possibile a contatto con la squadra per capire da chi far ripartire il nuovo corso bianconero. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@cuadrodecruijff) May 18, 2023

"Cristiano Giuntoli ha già iniziato a lavorare con la Juventus: il nuovo direttore sportivo ha chiesto i dati riguardo gli infortuni degli ultimi 5 anni. Giuntoli vuole stare più possibile a contatto con la squadra per capire da chi far ripartire il nuovo corso bianconero" Saranno dunque settimane molto calde in casa bianconera, c'è la necessità di prendere delle decisioni importanti per ripartire con un nuovo progetto vincente che regali delle grandi gioie alla tifoserie.