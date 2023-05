Calciomercato Juventus, accordo nella notte: colpaccio da urlo

Calciomercato Juventus, dalle parole ai fatti: secondo quanto riportato da Sky, i bianconeri hanno messo la freccia e superato la concorrenza.

Dopo aver metabolizzato le scorie derivanti dall’eliminazione in Europa League, la Juventus è pronta a rituffarsi in campionato per provare almeno sul campo a consolidare la propria posizione. Intanto, però, sono le voci di mercato a calamitare l’attenzione mediatica.

La società porta avanti le proprie strategie di mercato in vista della prossima stagione. Per pianificare un mercato importante servirà un direttore sportivo di alto livello. La ‘Vecchia Signora’, infatti, stava cercando di ultimare la trattativa per Giuntoli, il direttore sportivo più chiacchierato d’Italia in questo periodo. Proprio in questi minuti, infatti, è stata rilanciata su Sky un’indiscrezione importante sul futuro di Giuntoli, che salvo clamorosi colpi di scena sarà il nuovo DS della Juventus.

Juventus, c’è l’accordo con Giuntoli: le ultime da Sky

Nelle ultime settimane uno dei nomi al centro del mercato è Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, accostato tante volte alla Juventus.

Giuntoli è stato uno degli attori principali dell’impresa del Napoli che da pochi giorni si è laureato campione d’Italia. Le sue intuizioni di mercato sono state determinanti nella costruzione di una squadra fantastica e vincente: da Kim ad Anguissa, ma soprattuto il georgiano Kvaraskehlia, arrivato nello stupore generale per sostituire Insigne, diventato uno degli idoli del popolo napoletano. Il futuro di Giuntoli, però, era diventato molto incerto, con la Juve che sondava da tempo la situazione ed è finalmente riuscita a far breccia.

La fumata bianca è arrivata: dopo un tira e molla che durava da diverso tempo, con l’inserimento anche di altri club in Italia e all’estero che monitoravano la situazione, Giuntoli ha scelto la Juve e la Juve ha scelto la Juventus. Sarà uno degli artefici della favola del Napoli a provare a fari risalire la china ad un club che ha un disperato bisogno di ritrovarsi.