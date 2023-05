Allegri al posto di Mourinho: la Juventus ha scelto il nuovo tecnico

Calciomercato Juventus, adesso l’opzione potrebbe essere reale: l’allenatore apprezza la possibilità. I dettagli del caso.

Allegri potrebbe essere un opzione gradita in casa francese. L’ultima novità vedrebbe la candidatura del tecnico della Juventus in cima alla lista delle preferenze del Psg.

Allegri infatti, proprio come Mourinho, sarebbe uno dei nomi graditi per la prossima stagione proprio in casa Psg, alla Juventus, infatti, qualora il tecnico decidesse di lasciare Torino per sposare la nuova meta, al suo posto, ci sarebbe già un nome molto in voga ultimamente in quel della Juventus.

In caso di addio di Allegri, c’è pronto Tudor

Come già anticipato poc’anzi, Igor Tudor, potrebbe essere un nome decisamente gradito nell’ambiente bianconero. L’ex giocatore della Juventus, ora tecnico del Marsiglia, sembra avere il carisma giusto per ambire ad alti livelli e diventare il prossimo tecnico bianconero. Intanto, si legge, proprio dall’indiscrezione proveniente da ‘Tuttosport’, che, Massimiliano Allegri, potrebbe essere lusingato dalla corte del PSG e adesso potrebbe davvero cambiare tutto in casa bianconera per la prossima stagione. Avremo ulteriori novità nei prossimi mesi ma, certamente, adesso, la questione si fa sempre più seria.