Doppio colpo di scena Juventus: 160 milioni e addio Vlahovic

Colpo di scena sul futuro di Dusan Vlahovic: 160 milioni di euro sul piatto e Juventus beffata due volte

La stagione della Juventus si chiuderà anche quest’anno senza alcun trofeo. L’ultima possibilità di dare un sapore diverso all’annata si è spenta pochi giorni fa, in seguito alla sconfitta col Siviglia in Europa League.

Adesso la Juve deve pensare a consolidare il secondo posto e a programmare la prossima stagione soprattutto in chiave mercato. In vista dei numeri big in uscita a parametro zero, i bianconeri devono muoversi concretamente per cercare di colmare alcune zone di campo. A partire dal centrocampo dove potrebbe perdere Adrien Rabiot, nel mirino della Premier League. Viste anche le condizioni di Paul Pogba e lo scarso rendimento di Leandro Paredes, è indispensabile per il club intervenire a centrocampo. Anche in attacco, però, serviranno dei rinforzi. Di Maria è in scadenza e difficilmente rinnoverà a poche settimane dal termine della stagione. Dusan Vlahovic, invece, è al centro di tante voci di mercato.

Juventus, il Manchester United molla Vlahovic e vira su Kane e Hojlund

Il Manchester United non è solo sulle tracce di Adrien Rabiot, ma anche di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è uno dei primi nomi in lista per rinforzare l’attacco ma le sue prestazioni non convincono del tutto la società inglese.

I ‘Red Devils’ seguono l’ex Fiorentina ormai da diversi mesi ma le sue prestazioni di quest’anno non hanno entusiasmato il club. Se pur nelle ultime settimane sia tornato a segnare con discreta regolarità, il suo nome è sceso nella lista delle preferenze dello United che avrebbe sondato il terreno anche per Harry Kane e Rasmus Hojlund. Come sottolineato dal ‘Times’, il Manchester United potrebbe puntare entrambi gli attaccanti, sia l’esperto bomber del Tottenham che la giovane promessa classe 2003 dell’Atalanta. Kane è stato molto vicino al Manchester City nella scorsa estate, prima dell’arrivo di Haaland. Adesso è lo United ad averlo puntato. Vista l’età, però, la squadra di Ten Hag sta valutando anche un profilo giovane come Hojlund, rivelazione della Serie A. Il centravanti danese ha avuto un grande impatto nel campionato italiano, ma anche con la nazionale e si è guadagnato l’attenzione della Premier League. Sul piatto lo United potrebbe mettere 160 milioni di euro, di cui 110 per Kane e 50 per Hojlund. In questo caso accantonerebbe la pista Vlahovic e la Juventus perderebbe la possibilità di incassare una cifra molto consistente, ma non solo. Perché sfumerebbe per i bianconeri anche la possibilità di arrivare al gioiello danese dell’Atalanta.