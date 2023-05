Comunicato UFFICIALE: lascia la Juventus dopo 5 anni

La Juventus deve affrontare nel migliori dei modi questo finale di stagione iniziando a pensare seriamente al futuro.

E’ vero che i bianconeri si trovano ad avere a che fare che tante incognite, legate essenzialmente alle vicende extra campo che riguardano la società. Arrivare tra le prime quattro in serie A potrebbe non bastare per approdare alla prossima Champions League se arriverà poi una penalizzazione.

La rosa in estate avrà bisogno di diversi cambiamenti. Dovranno arrivare dei rinforzi in tutte le zone del campo anche perché sono previste diverse partenze. La Juventus ha intenzione di puntare forte sulla linea verde e in tal senso deve essere vista la crescita in prima squadra di ragazzi come Fagioli, Miretti e Iling Jr. Il futuro è loro e altri ragazzi della Next Gen potrebbero avere una chance in futuro. Ma serviranno anche elementi di spessore internazionale, bisognerà fare degli investimenti giusti guardando sempre al bilancio.

Juventus, Pedersen lascia la squadra femminile

Oltre alla Next Gen la Juventus deve programmare il futuro però anche della squadra femminile. Che quest’anno non è riuscita a centrare lo scudetto ed è intenzionata a rilanciare le sue ambizioni. Lo farà però senza Sofie Pedersen. Dopo cinque anni la calciatrice infatti lascerà Torino, l’ufficialità è arrivata proprio dal club.

Five extraordinary years together ⚪️⚫️ Thank you for everything Sofie; we wish you the best! 🙏

“Sono stati cinque anni straordinari quelli vissuti in bianconero da Sofie Junge Pedersen. – si legge sul sito ufficiale – Cinque anni fantastici e probabilmente irripetibili. Cinque anni ricchi di successi e con pochissime delusioni che, in ogni caso, sono servite come ulteriore step di crescita. Dalla prossima stagione Sofie non vestirà più la maglia della Juventus Women, una divisa che ha indossato con passione e senso di appartenenza dal primo giorno in cui è arrivata a Torino, il 27 dicembre 2018″.