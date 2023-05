Polveriera Juventus, scintille Calvo-Allegri: sono stati traditi

Polveriera Juventus, scintille Calvo-Allegri: inizia a incrinarsi il rapporto tra il Ceo della Vecchia Signora e il tecnico. Ecco spiegato il motivo

In casa Juventus è stata una stagione troppo brutta per essere vera. Per tutti. Dalla società, passando per lo staff tecnico e finendo ai calciatori, che ogni mattina si sono alzati per andare ad allenarsi non conoscendo mai seriamente la propria posizione di classifica.

Adesso che è tutto finito – sì, dopo il deferimento di ieri e in attesa di lunedì quando dovrebbe arrivare la prima penalizzazione c’è poco da giocare – inizia a scricchiolare tutto. Anche il rapporto, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, tra il Ceo bianconero Calvo e il tecnico Massimiliano Allegri. No, non ci sono frizioni dovute a chissà che cosa, ma solamente alla questione tecnica.

Polveriera Juventus, la società è delusa

C’è delusione dentro la Juventus dopo l’eliminazione per mano del Siviglia dall’Europa League. Delusione per un motivo principale: i bianconeri avrebbero voluto chiudere con un trofeo questa stagione e quando si è così vicini a giocare un ultimo atto di una manifestazione è normale che il sentimento sia quello della delusione.

In seno alla società quindi si cominciano a fare le prime valutazioni e il rapporto non è sicuramente così forte come qualche tempo fa, quando Allegri era difeso da tutti anche per come ha affrontato, da allenatore, questa stagione, mettendo sempre gli interessi della squadra davanti a tutti. Insomma, quando le bocce saranno davvero ferme e manca pochissimo affinché questo avvenga, delle valutazioni anche sul futuro di Max verranno fatte e su questo non ci piove. Con un Giuntoli ormai in arrivo che parlerà con il tecnico e poi prenderà una decisione. Ma come vi abbiamo spiegato prima, se fosse per lui, allora non ci sarebbero dubbi sul nuovo tecnico bianconero: sarebbe Spalletti.