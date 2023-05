Calciomercato Juventus, bomba ESPN: 80 milioni per Vlahovic

Calciomercato Juventus, l’ultima offerta arrivata per Vlahovic potrebbe rimescolare in maniera importante le carte in tavola. Ecco cosa sta succedendo.

Il suo gol contro il Siviglia sembrava poter spalancare le porte della finale ad una Juventus che, però, è uscita dalle ossa rotte dal confronto del Sanchez Pizjuan. La rimonta degli andalusi non solo ha estromesso i bianconeri dalla finale di Istanbul ma ha anche rimesso in discussione in maniera importante il futuro di Max Allegri.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo match contro l’Empoli, Allegri ci ha tenuto a ribadire come si senta allenatore della Juve anche per i prossimi due anni. Il tecnico livornese, però, ha anche aggiunto che le scelte della società potrebbero essere diverse. E chissà che il destino di Allegri non sia inestricabilmente intrecciato con quello di Dusan Vlahovic, che nell’ultima stagione ha faticato e non poco a trovare quella continuità di rendimento che ci si aspettava. Il numero 9 serbo, infatti, in molte circostanze è partito dalla panchina, non riuscendo sempre a trovare quel feeling con i compagni che si aspettava potesse crescere con il trascorrere delle settimane.

Calciomercato Juventus, Chelsea allo scoperto: 80 milioni per Vlahovic

Anche a causa della situazione extra-campo, la Juventus non può considerare incedibile Dv9. Tuttavia la “Vecchia Signora” non ha neanche l’intenzione di privarsi a cuor leggere di uno degli investimenti più importanti della sua storia.

Ecco perché solo un’offerta irrinunciabile potrebbe contribuire a far saltare il banco e chiudere la telenovela legata al futuro dell’ex attaccante della Fiorentina. Oltre ai soliti spifferi dall’Inghilterra qualcosa sotto questo punto di vista sembra essersi smosso.

Secondo quanto riferito da ESPN, infatti, il Chelsea avrebbe individuato il Vlahovic l’obiettivo numero uno per rinforzare il proprio reparto offensivo. I Blues, a tal fine, si sarebbero spinti ben oltre i timidi sondaggi esplorativi, facendo recapitare alla Juventus un’offerta da ben 80 milioni di euro.