Calciomercato Juventus, colpo “alla Pirlo”: magia dal Barcellona

Calciomercato Juventus, il club valuterà il rinnovo del contratto solamente se sarà disposto a ridursi l’ingaggio.

Sconfitta indolore quella rimediata ieri dal Barcellona contro la Real Sociedad. I blaugrana hanno festeggiato la vittoria della Liga con diverse giornate d’anticipo e nel match coi baschi hanno finito per pagare la mancanza di motivazioni. Nella città catalana ora è il momento della festa, è tempo di celebrare un titolo che mancava da ben quattro stagioni.

Nonostante i gravi problemi finanziari con cui il club presieduto da Joan Laporta ha dovuto fare i conti in questi ultimi anni, il Barcellona è riuscito a sedersi di nuovo sul trono di Spagna, dominando il campionato davanti a un Real Madrid che nella seconda parte della Liga non è mai stato in grado di tenere il passo degli uomini di Xavi. Un’annata sicuramente positiva per l’ex centrocampista e bandiera del Barça, che ha portato a casa anche la Supercoppa, vinta in finale proprio ai danni dei Blancos di Carlo Ancelotti. Barcellona che, in ogni caso, la prossima estate andrà incontro ad un’altra mini-rivoluzione. Perderà l’ennesimo pezzo della cosiddetta “vecchia guardia”: dopo l’addio di Piqué lo scorso inverno, è ormai pronto a salutare anche il metronomo Sergio Busquets.

Calciomercato Juventus, Jordi Alba via dal Barça: nel suo futuro c’è l’Italia?

L’obiettivo è liberarsi dei pesanti ingaggi che gravano da anni sulle casse della società per poter fare mercato. Un altro indiziato a lasciare la Catalogna è Jordi Alba, 34enne terzino sinistro che veste la maglia del Barcellona da oltre un decennio.

L’esterno potrebbe essere tentato da un’esperienza all’estero. Ed in tal senso le richieste più importanti sono arrivate dall’Italia, dove sulle sue tracce ci sono sia la Juventus che l’Inter, disposte a puntare su un giocatore che di esperienza ne ha da vendere. Al momento, secondo quanto riferisce il portale Goal.com, Jordi Alba dà priorità al Barcellona, ma il club in cui ha mosso i primi passi gli ha già fatto intendere che sarà disposto a rinnovarlo solamente se accetterà un’importante riduzione dell’attuale ingaggio.