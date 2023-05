Chiamata bollente: Allegri lascia la Juventus ma resta in Serie A

Calciomercato Juventus, contatti telefonici galeotti: il futuro di Max Allegri si tinge di giallo. Destinazione a sorpresa: ecco cosa sta succedendo.

L’eliminazione in Europa League potrebbe determinare in maniera decisiva il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico livornese, infatti, ancora sotto contratto con i bianconeri fino al 2025, deve fare i conti con qualche scricchiolio di troppo non solo tra le fila dei calciatori.

La sensazione è che l’approdo sempre più vicino di Giuntoli alla Juve possa ripercuotersi tangibilmente anche sul futuro di Allegri all’ombra della Mole. Francesco Calvo, infatti, contravvenendo alle direttive del tecnico bianconero, ha puntato forte su Giuntoli, scelto come il tassello ideale per ricostruire un organigramma funzionale. Allegri, blindato da un contratto per altre due stagioni, si è sempre detto sereno sul suo futuro e onorato di poter allenare una squadra come la Juve. Tuttavia, dopo due anni senza alzare un trofeo, il restyling della “Vecchia Signora” potrebbe portare ad un clamoroso ribaltone. I nomi di Tudor, Conte e Palladino, ad esempio, hanno ripreso improvvisamente quota e non è escluso che si materializzino sorprese clamorose nel corso dei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, Allegri al Napoli: il “Mattino” sgancia la bomba

Occhio dunque ai possibili intrecci con le altre big alle prese con il possibile cambio di allenatore. Sotto questo punto di vista le manovre in casa Napoli potrebbero incrociarsi stretto giro di posta con quelle della Juventus. Dopo uno Scudetto da protagonista, infatti, la permanenza di Spalletti sulla panchina azzurra è tutt’altro che scritta. I contatti fitti con De Laurentiis non hanno portato a schiarite definitive sul suo futuro, con il presidente del Napoli che ci ha tenuto a ribadito di non aver alcuna intenzione di tarpare le ali al tecnico di Certaldo.

Secondo quanto riferito da “Il Mattino“, il patron del Napoli a scopo esplorativo avrebbe cominciato a sondare diversi profili per la sua panchina. Tra i contatti telefonici avuti nelle ultime ore si segnalerebbero anche quelli avuti (in maniera indiretta) con Conte ed Allegri. Proprio l’attuale allenatore della Juve, del resto, fu vicinissimo alla panchina del Napoli qualche anno fa, prima che i partenopei decidessero di virare con decisione Spalletti e Allegri sposasse il progetto della “Vecchia Signora”. A distanza di tempo, però…