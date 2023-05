Giuntoli-Juventus, oh no: rosso fuoco da 140 milioni

Giuntoli-Juventus, subito un’importante questione da risolvere per il probabile nuovo direttore sportivo bianconero.

Si ragiona già di futuro in casa Juventus. Dopo la grande delusione per il flop in Europa League e la sconfitta in semifinale con il Siviglia, il club bianconero è già proiettato alla prossima stagione, consapevole che il rischio di non disputare nessuna competizione europea sia molto alto. Domani, infatti, la Corte d’Appello della Figc potrebbe infliggere una nuova, pesante, penalizzazione alla Signora per via del caso plusvalenze.

E l’obiettivo è quello di fare in modo che la Juve resti fuori dall’Europa, affinché la pena sia afflittiva. Senza gli introiti della Champions League, i dirigenti saranno inevitabilmente costretti a rivedere i propri piani: la campagna di rafforzamento potrebbe essere rinviata a data da destinare. Anzi, non è da escludere che nella prossima sessione per poter fare mercato i bianconeri debbano cedere dei pezzi pregiati. Ad occuparsi di tutto ciò toccherà verosimilmente Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli finito da tempo nel mirino della Juventus. L’intesa sembrerebbe totale con il dirigente azzurro ma liberarsi dal club partenopeo non sarà facile, visto che ha ancora un anno di contratto.

Giuntoli-Juventus, subito la grana dei mancati riscatti

Secondo l’edizione odierna Tuttosport, la prossima è la settimana decisiva per Giuntoli alla Juventus. I bianconeri sono disposti ad attendere, nonostante il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nutra ancora qualche riserva sulla partenza di uno degli artefici della vittoria dello scudetto insieme all’allenatore Spalletti, anche lui sul piede di partenza.

Uno dei primi problemi da risolvere per il dirigente di origine toscana è quello relativo a quei giocatori che quasi certamente rientreranno dai rispettivi prestiti dopo i mancati riscatti. Ci riferiamo ovviamente ai vari Arthur, Kulusevski, Zakaria e McKennie: 140 milioni in totale che non entreranno nelle casse della Juventus. Una bella grana per il nuovo direttore sportivo, che dovrà essere in gradi di capire chi possa far parte del progetto.