Accordo con la Juventus: fumata bianca e firma imminente

Accordo con la Juventus, arriva la conferma: dopo mesi di trattative il rinnovo è ormai solamente una formalità.

Nelle prossime ore la Juventus conoscerà l’entità della nuova penalizzazione per il caso delle plusvalenze. La richiesta del Procuratore Giuseppe Chiné, resa nota durante il dibattimento che ha avuto luogo stamattina presso la Corte d’Appello Figc, è di 11 punti.

Due in più rispetto a quelli che lo stesso Chiné aveva chiesto lo scorso gennaio, nel corso del secondo processo sportivo a carico del club bianconero e di alcuni dirigenti. Ora non resta che attendere la sentenza. Non è da escludere la possibilità di una sanzione maggiore, come avvenne cinque mesi fa – da -9 si arrivò a -15 – ma nel caso in cui i giudici confermeranno il -11 della Procura, la Juventus resterebbe clamorosamente in gioco per la qualificazione alla prossima Champions League, in questo momento a forte rischio. Lo scenario che si prospetta, in particolar modo se gli uomini di Massimiliano Allegri stasera dovessero espugnare Empoli nel posticipo della 36esima giornata, è quello di una sorta di “spareggio” da dentro o fuori con il Milan nello scontro diretto di sabato prossimo.

Accordo con la Juventus, tutto fatto per il rinnovo di Huijsen

In Toscana, intanto, il tecnico livornese dovrà fare i conti con diverse assenze. Emergenza totale sulla corsia sinistra, dove non ci saranno né Cuadrado né De Sciglio. L’esterno colombiano è squalificato, mentre il “pupillo” di Allegri è alle prese con un infortunio.

Potrebbe dunque partire dal 1′ uno dei tanti prodotti del vivaio, Tommaso Barbieri. E dalla panchina scalpitano anche Riccio e Sersanti, altri due giovani che l’allenatore originario di Livorno potrebbe lanciare dall’inizio nel match del “Castellani”. La Juventus raccoglie quindi i frutti dell’intenso lavoro svolto in questi anni con il settore giovanile. A tal proposito, secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è in dirittura d’arrivo il rinnovo del difensore olandese classe 2005 Dean Huijsen, in assoluto tra i più interessanti della Juventus Next Gen con cui finora ha collezionato 37 presenza e messo a referto ben 9 gol.