Lo hanno fatto fuori: affare choc Juventus-Psg

Calciomercato Juventus, futuro che, adesso, potrebbe rivedere un clamoroso ritorno: tutti i dettagli svelati dell’operazione.

Adesso l’operazione potrebbe sbloccarsi con una sorta di clamoroso ritorno. Il giocatore è pronto a ritornare nel campionato che l’ha reso celebre.

Ma c’è, però, un vincolo non indifferente ed è, ovviamente, dovuto allo stipendio percepito ora dal giocatore. Costo decisamente alto per le casse dei vari club italiani che pur di accontentarlo dovranno mettere mano al portafoglio. Certamente la Juventus, rimane, oggi, una delle realtà più concrete, come sottolineano anche dalle indiscrezioni di ‘Relevo’.

Verratti alla Juventus: “Vuole tornare in Italia”

Stando, infatti, alle indiscrezioni estere il pensiero del giocatore è quello che prevale in questo momento. Un ritorno in Serie A, proprio in Italia dove ha saputo mettersi in mostra diventando il fuoriclasse che è oggi. Il suo ciclo al Psg è verso la fine e, adesso, potrebbe esserci il clamoroso ritorno all’ovile.

Come anticipato poc’anzi, però, l’operazione non è semplice ed è anche dispendiosa. Il giocatore, essendo un top player di fama mondiale, ha uno stipendio corposo che, certamente, in Italia, soprattutto vista la situazione dei bianconeri se dovesse essere confermata l’esclusione dall’Europa nella sentenza plusvalenze, potrebbe non potersi permettere ulteriori contratti pesanti. Situazione da tenere monitorata ma che potrebbe, presto, avere un verdetto. Certamente il giocatore è affascinato dall’idea di tornare nel torneo che l’ha reso celebre a livello internazionale e, quindi, concludere la sua carriera proprio nel luogo in cui è iniziata. Non ci resta che aspettare novità in merito.