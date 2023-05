“Da vigliacchi”: Allegri si scopre sul suo futuro e li demolisce in diretta

Juventus, le parole di Max Allegri ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida contro l’Empoli. Ecco quanto riferito.

Dopo il brutto KO patito sul campo dell’Empoli, Max Allegri si è presentato ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione in casa Juve, non lesinando frecciate al veleno sulla situazione venutasi a determinare. Ecco le sue parole:

RISULTATO – “Racchiudere la stagione in una serata come questa è riduttivo. Non dobbiamo trovare alibi, dobbiamo stringerci. Dieci minuti prima dell’inizio della partita abbiamo conosciuto la sentenza, eravamo anche partiti bene. Poi abbiamo preso gol e ancora un altro: nel secondo tempo siamo partiti bene, ma questo non giustifica il crollo. In questo momento bisogna restare zitti: da essere secondi siamo scivolati dietro, ma avevamo l’occasione di rientrare in corsa Champions. Non c’è nulla da rimproverare ai ragazzi: il rimbalzo c’è, la situazione è anomala e detto questo la squadra ha fatto 69 punti.

Come hai visto questi ragazzi in questi due giorni? “I ragazzi hanno fatto il possibile. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Oggi potevamo giocarci la Champions, ma è da gennaio che giochiamo queste partite. Dopo il Siviglia c’è stato un crollo mentale. Ora dobbiamo riposare perché con il Milan non sarà facile”.

ERRORI – “Accetto le critiche. Ma un conto è giocare una partita dove sei secondo in classifica; qui entri in campo, devi vincere perché ogni volta che metti la testa avanti ti schiacciano sotto.

RESTI ALLA JUVE? – “Io credo che bisogna parlare la società, capire cosa si giocherà. Da lì si parte: bisogna accettare la realtà. Se l’anno prossimo saremo fuori da tutto, non si potrà vendere cose che non si possono vendere, non si può dire che la Juventus tornerà subito a vincere l’anno prossimo. Abbondare la Juventus ora sarebbe da vigliacchi, sono molto deluso perché stasera avevamo un’altra possibilità: ma quest’anno è stato tutto un rincorrere, credetemi. Non ho proprio nulla da rimproverare ai ragazzi In questo momento bisogna restare fermi, avere la forza di restare zitti: sul campo la Juventus è seconda in classifica. Da uomo, che finisca questa storia, perché altrimenti è uno stillicidio: si decida dove la Juventus, altrimenti è uno stillicidio. Una mancanza di rispetto verso la gente che lavora: però si deve decidere una cosa, che la decidono, è incredibile. A questo punto basta.

DOVE SI VEDE LA LUCE? Prima di stasera eravamo la prima difesa del campionato assieme alla Lazio. Quest’anno ci mancano un po’ di gol davanti, abbiamo poca percentuale realizzativa. Bisogna essere lucidi per preparare al meglio l’anno prossimo, sperando che non ci siano queste robe perché ti buttano fuori da testa. A livello psicologico è allucinante: sarebbe stato meglio se fosse finito qualche mese fa, sapevamo di che morte morire.”

CHIESA – “Ci sono tempi di recupero per un calciatore che è stato fuori 10 mesi. Stasera ha fatto bene, l’altra volta meno, ma bisogna restare lucidi. Ora ci riposiamo perché stasera è stata una bella mazzata.”