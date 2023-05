“Ammenda non diffida”: niente Champions per la Juve

Juventus, oggi il verdetto sul caso plusvalenze e le possibili conseguenze: parla direttamente il legale. Tutti i dettagli.

Cosa succederà a questa Juventus? Certamente, adesso, è questo l’interrogativo che attanaglia tutti i tifosissimi della Vecchia Singora. In un certo senso, ora, la situazione può avere delle conseguenze soprattutto sulla prossima stagione europea. Come riferito a ‘Tuttojuve.com’, ha parlato in esclusiva il legale Afeltra.

Secondo il legale, infatti, il futuro potrebbe avere già un verdetto. Così, infatti, definisce l’attuale situazione bianconera: “È una vicenda molto difficile da capire: la Procura chiederà la penalizzazione, la Juventus chiederà l’ammenda con diffida. La difesa bianconera verterà su un punto abbastanza chiaro: diranno di rispondere per la parte societaria e non per quella sportiva. Il rischio serio, per me, è che il club non giocherà la Champions il prossimo anno, ma non dovrebbe esser preclusa la qualificazione in Europa League“.

“Juventus esclusa dalla Champions ma non dall’EL”

Secondo il legale, dunque, la Juventus potrebbe essere ancora in Europa nella prossima stagione ma non in Champions League. Ma alla domanda sul possibile esito negativo della sentenza di oggi, cosa potrebbe succedere?

Così ha risposto Afeltra “La Juventus può percorrere la strada del Tar del Lazio o del Tas di Losanna, ma il problema è un altro: potrà essere solo a titolo risarcitorio, perché le parti sportive non si possono impugnare. A livello risarcitorio si può chiedere tutto ciò che hai perso con la Champions, ed è una botta pesante. E può esserci anche un motivo di revisione della sentenza del Collegio di Garanzia, laddove non è stato applicato l’art. 115 del c.g.s. che prevede la prevalenza delle decisioni emesse da organi giudiziaria estranei a quelli sportivo come la sentenza TAR sulla “carta Covisoc”, Ecco perché andrebbe revocata quella sentenza“.