La sentenza di Empoli inchioda Allegri: “Esonero all’intervallo”

Empoli-Juventus, primo tempo horror per i bianconeri: a finire sul banco degli imputati è ancora una volta Max Allegri.

Ci si aspettava una reazione d’orgoglio da parte della Juventus ed invece gli uomini di Allegri nel corso delle prima tempo della sfida del “Castellani” sono stati letteralmente sorpresi dall’incedere dei padroni di casa. Dopo aver sfiorato il gol con Milik, infatti, Caputo ha sbloccato la contesa su rigore dopo un fallo propiziato proprio dall’attaccante polacco. A stretto giro di posta, poi, è arrivato il raddoppio dei padroni di casa dopo una clamorosa dormita in area.

A finire sul banco degli imputati è ancora una volta Max Allegri. Il tecnico livornese, già finito nel mirino della critica dopo la sconfitta di Siviglia, ha incassato la fiducia da parte dello Chief Football Officier bianconero, Francesco Calvo. Tuttavia sui social una parte importante della tifoseria della Juve ha esternato tutto il suo malcontento, vagheggiando un esonero immediato di Allegri. Ecco una rapida carrellata:

#AllegriOut se calcoliamo tutti i punti sprecati da Allegri, superano i -10 e fanno pesare questa sentenza in più. Se non arriviamo in Europa è colpa sua. I dirigenti colpevoli per non lo avessero cacciato via! pic.twitter.com/BBpOxCgMJ8

— Edward Nygma (@EdwardN12818828) May 22, 2023