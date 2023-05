Autolesionismo Juventus: nuova penalizzazione dopo l’ultimo psicodramma

Autolesionismo Juventus, ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane qualora i bianconeri non riuscissero a qualificarsi in Europa

Rimangono sicuramente degli spiragli, per la Juventus, per una qualificazione europea per la prossima stagione. Ma c’è sempre l’altro filone, quello della manovra stipendi, che potrebbe tagliare le gambe alla squadra bianconera. L’Europa, l’anno prossimo, Allegri la dovrebbe vedere purtroppo solamente in cartina, visto che anche TuttoSport in edicola questa mattina spiega che ai bianconeri potrebbe essere applicata un’altra sanzione qualora dovesse riuscire a entrare.

Ma è un bene o è un male? Non sappiamo onestamente cosa rispondere, soprattutto perché, qualora quest’anno bastasse il meno dieci arrivato ieri per non partecipare a nessuna manifestazione al di là dei confini nazionali, il secondo processo che ha l’udienza preliminare il prossimo 15 giugno, potrebbe portare ad un’altra penalizzazione sì, ma da scontare addirittura il prossimo anno. Almeno sono queste le indiscrezioni riportate dal giornalista Giovanni Capuano. Quindi, per chiudere in maniera definitiva la questione, e sperare che l’anno prossimo la Juventus possa giocare senza nessuno meno in classifica, forse sarebbe opportuno entrare tra quelle che hanno diritto ad una manifestazione UEFA, così da applicare altri punti, e così da giocare sereni, per quanto possibile, il prossimo anno. Sembra incredibile, onestamente, ma appare questa, adesso, la soluzione migliore. La soluzione che potrebbe piegare di meno le gambe. Sì, ha realmente ragione Allegri quando dice basta. In questo modo davvero non se ne può più.