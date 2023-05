Bastonata storica di Ceferin: Juve out dalle coppe più di un anno

Bastonata storica di Ceferin, anche l’Uefa è pronta ad intervenire dopo la sentenza della Corte federale d’Appello della Figc.

Le speranze della Juventus di giocare la Champions League il prossimo anno sono ormai ridotte al lumicino. Ieri è arrivata la batosta del -10, la nuova penalizzazione in classifica per via del caso plusvalenze, ma contemporaneamente i bianconeri di Massimiliano Allegri sono naufragati in quel di Empoli contro una squadra senza più obiettivi.

La giustizia sportiva ha dunque rispedito la Signora al settimo posto: ad oggi la Juventus dovrebbe accontentarsi della qualificazione alla Conference League. Domenica Danilo e compagni proveranno a giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto con il Milan, malgrado il futuro appaia già segnato. Neppure l’Europa minore è al sicuro se dovesse arrivare l’intervento dell’Uefa. Il massimo organo che governa il calcio continentale osserva con attenzione ciò che accade all’interno del mondo Juve e non è detto che nelle prossime settimane possa entrare in scena. Stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, una decisione della Uefa è attesa per giugno.

Bastonata storica di Ceferin, Vaciago: “La Juve rischia di restare fuori per più anni”

La Federcalcio europea, infatti, da mesi sta portando avanti un’indagine parallela. Sia per quanto riguarda il caso plusvalenze sia per la cosiddetta manovra stipendi.

Le presunte false plusvalenze avrebbero permesso alla Juventus di alterare i bilanci, andando così ad incidere sul Fair Play finanziario. In più, come spiega la Rosea, ci sarebbe l’aggravante delle dichiarazioni fraudolente. Il “settlement agreement” è nato appositamente per aiutare i club, ma se non viene rispettato, o se le regole sono violate, le sanzioni poi sono amplificate. Senza dimenticare, infine, la questione della Superlega, un nodo cruciale in questa vicenda. Proprio di questo ha parlato il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, intervenuto oggi alla trasmissione “Tutti Convocati” di Radio 24. “Se fanno pace Juve e Uefa – ha detto – forse la Uefa si accontenterà di aver fatto saltare un anno di coppe alla Juve. Se invece non si metteranno d’accordo, Ceferin ha tutti gli strumenti per tenere fuori la Juve anche più di un anno dalle coppe europee”.