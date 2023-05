Calciomercato Juventus, bomba in radio: Allegri nuovo CT

Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione da Napoli: De Laurentiis avrebbe scelto lui come sostituto di Spalletti.

L’era Spalletti, a Napoli, è già finita. Le parole del tecnico toscano, pronunciate domenica a margine della sfida con l’Inter, non lasciano spazio a dubbi. L’allenatore, uno dei protagonisti principale dell’annata trionfale degli azzurri, è pronto a salutare la città partenopea. L’ha detto tra le righe ma è evidente che con la società si sia rotto qualcosa.

Il rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe ai minimi termini da tempo. Ma i due sono stati eccezionali a “camuffare” i dissapori, per evitare soprattutto che venisse meno l’armonia all’interno del gruppo. Fatto sta che l’ambiente napoletano, ancora alle prese con i festeggiamenti per il terzo scudetto della storia del club, non si aspettava un epilogo del genere. Per giunta a campionato in corso. De Laurentiis, come ha detto Spalletti in conferenza stampa, svelerà la decisione sul futuro dell’allenatore di Certaldo dopo l’ultima giornata ma il suo addio è ormai diventato un vero e proprio “segreto di Pulcinella”.

Calciomercato Juventus, il Napoli mette gli occhi su Mancini: incastro clamoroso con Allegri

Sotto il Vesuvio è già partito ufficialmente il casting per il nuovo tecnico. Nelle scorse ore sembra prendere quota il nome di Luis Enrique, ex commissario tecnico della nazionale spagnola, a spasso da dicembre dopo la spedizione fallimentare del Mondiale qatariota.

De Laurentiis sarebbe valutando anche un profilo come quello di Antonio Conte, alla ricerca di una nuova avventura dopo il burrascoso divorzio dal Tottenham dello scorso marzo. Ma la vera “bomba” l’ha sganciata nelle ultime ore Radio Kiss Kiss Napoli, svelando che nella lista del patron azzurro figura anche Roberto Mancini, attuale selezionatore della nazionale italiana. E potrebbe esserci un clamoroso incastro con Massimiliano Allegri dato che la Juventus – spiegano da Napoli – ad oggi non può più permettersi l’ingaggio del livornese.