Tra schiaffi e penalizzazioni: “Juventus fuori dalla Borsa”

Juventus, il noto giornalista fa il punto sull’attuale questione dei bianconeri parlando anche della borsa: tutti i dettagli del caso.

Ieri la società bianconera ha visto sottrarsi, per la seconda volta in questa stagione, 10 punti dalla classifica di Serie A che adesso, riposizionano i bianconeri fuori dalla scalata europea.

Tony Damascelli, su ‘Il Giornale’, parla dell’attuale situazione che vede i bianconeri, nuovamente, in difficoltà dopo questa seconda e definitiva penalizzazione sul caso plusvalenze.

Damascelli ‘sentenzia’: ” La Juventus non esiste più”

Così, infatti, viene scritto proprio dal noto giornalista a tal proposito: “Penalizzazione e schiaffi in campo, la Juventus non esiste più. Squadra dissanguata da un allenatore senza idee che non sa più come affrontare l’emergenza e la proprietà non ha più intenzione di mettere denari per equilibrare la situazione finanziaria”.

E il punto sul futuro del club, soprattutto dirigenziale: “Servono investitori stranieri, serve uscire dalla Borsa per cancellare questo presente”. La soluzione, almeno secondo il noto giornalista, potrebbe essere quella di uscire dalla borsa per cancellare, definitivamente, questa brutta situazione del presente bianconero e magari trovare anche nuovi investitori dall’estero. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, in attesa, anche, di capire quale sarà il futuro della squadra, per il momento, come confermato anche dal diretto interessato, si continuerà da Allegri salvo, appunto, sorprese improvvise.