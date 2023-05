Lo spiffero è galeotto, il ritorno di Marotta alla Juventus: l’ha detto davvero

Lo spiffero è galeotto: potrebbe davvero tornare Marotta alla Juventus. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter, è stato uno degli artefici della rinascita della Juventus. Le sue scelte, sia per quanto riguarda il mercato, sia per quanto riguarda i dirigenti e il tecnico, hanno aiutato il club ad aprire un ciclo che nessuno in Italia riuscirà a ripetere. E su questo di discussioni non ce ne possono essere.

E chissà, magari, quel Marotta che adesso è in nerazzurro e che domani si gioca la finale di Coppa Italia e poi quella di Champions League il prossimo 10 giugno, potrebbe essere di nuovo un uomo bianconero. Lo spiffero è arrivate da Valter De Maggio, giornalista di Mediaset, che ha chiaramente detto che qualcuno dentro la società bianconera vorrebbe riportare Marotta: “Non è sicuro che rimanga all’Inter” ha anche aggiunto. E sicuramente per i bianconeri potrebbe essere un grande colpo.

Juventus, nel mirino Marotta

Non è la prima volta che si parla di Marotta in casa Juventus. No, non lo è: il dirigente, nel momento in cui l’intero consiglio d’amministrazione ha deciso per le dimissioni, era stato accostato alla Vecchia Signora con una certa insistenza, soprattutto perché in quel momento dentro l’Inter si parlava di una situazione finanziaria di certo non facile.

E probabilmente il nome non è mai uscito dai radar bianconeri. Tant’è che la Juventus potrebbe prenderlo seriamente in considerazione nelle prossime settimane quando a campionato concluso si dovrà ricostruire il tutto. Una situazione quindi da tenere sotto attenta considerazione.