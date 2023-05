Roma-Juventus, annuncio a sorpresa e firma sul gong

Tanti nomi circolano già in chiave calciomercato per la Juventus nonostante manchi tanto all’apertura ufficiale delle trattative.

La stagione non si è ancora chiusa, i 10 punti di penalizzazione arrivati per il “caso plusvalenze” ovviamente complicano e non poco la missione bianconera di conquistare la prossima Champions League, torneo i cui introiti garantirebbero delle risorse molto importanti da mettere a bilancio. Anche in chiave mercato.

Non è affatto un mistero che la Juventus anche in questa fase stia guardando con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero. Vale a dire quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Anche in questo 2023, come ormai accade ogni estate da qualche anno a questa parte, ci sono delle occasioni golose delle quali approfittare.

Juventus, per N’Dicka l’Eintracht non perde le speranze di rinnovo

E tra i nomi più in vista c’è anche quello di Evan N’Dicka, possente difensore francese che milita con la maglia dell’Eintracht Francoforte e che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Un elemento del genere, tra l’altro giovane visti i suoi 24 anni (li compirà ad agosto), fa gola a tutti i top club europei.

Il centrale piace alla Juventus, ma anche la Roma è in forte pressing su di lui. E negli ultimi giorni si è parlato molto di un accordo ormai ad un passo tra N’Dicka e i giallorossi. Tuttavia la sua attuale squadra di appartenenza non sembra aver perso le speranze di riuscire a trovare un nuovo accordo. Il diesse dell’Eintracht ha spiegato a Sky che “Lui sa quel che può trovare nella nostra squadra, si sente a suo agio ed è cresciuto molto con la nostra maglia. Potrebbe pensare anche di rimanere con l’Eintracht più a lungo”. Decisione dunque nelle mani del calciatore: dove deciderà di giocare il prossimo anno?