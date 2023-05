“Tempi maturi per l’esonero”: la dirigenza della Juve ha fatto fuori Allegri

Juventus, Allegri sempre più lontano: il tecnico livornese è ormai sulla graticola. La svolta nei piani alti c’è già stata.

Sembrava potersi configurare come un’opzione improbabile ed invece con il passare delle ore l’ipotesi di un esonero di Max Allegri ha improvvisamente preso quota.

Il rapporto ai minimi storici con una parte cospicua dello spogliatoio, gli scarsi risultati raggiunti nell’ultimo biennio e un’involuzione preoccupante del gioco espresso dalla squadra, oltre che discrasie profonde nelle scelte operative del futuro, sarebbero alla base di serie valutazioni da parte della Juventus. Ricordiamo che Allegri è legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza tra due anni: tuttavia, le parti potrebbe clamorosamente dirsi addio nelle prossime settimane.

Allegri e la Juventus al canto del cigno: “Ritengono che i tempi siano maturi”

A fare il punto della situazione in casa Juve ci ha pensato il giornalista Luca Momblano, che intervenuto nel corso della diretta di QSVS in onda su Telelombardia, ha fornito ragguagli importanti in merito alla posizione dell’attuale tecnico della Juve. Momblano ha svelato come la società starebbe caldeggiando a piene mani l’opzione legata all’esonero. Ecco quanto riferito:

“Da cosa dipende il futuro di Allegri? Solo dalla decisione finale di Elkann. La società intesa come operatività sopra Allegri ritengono che i tempi possano essere maturi per cambiare allenatore. Se si cambia allenatore, quale potrebbe essere il dopo Allegri? Secondo me un filo presto per l’identikit preciso. Se è vero che quest’inverno si è mossa primariamente per il DS, ha incontrato anche 4-5 direttori prima di andare su Allegri, sono abbastanza convinto che la Juve non ha incontrato nessun allenatore. Non credo sia stato fatto questo. Tudor è un nome che c’è nelle agende della Continassa, ci sono anche delle situazioni oggettive. Ad oggi direi che i profili pesanti come Conte, Zidane o Nagelsmann li mettiamo in fondo.”