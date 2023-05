Esonero Allegri, storia finita: la Juventus ha scelto la data dell’addio

Direttamente da ‘Radio Bianconera’ si è parlato di un ipotesi che, ora, diventa sempre più concreta: tutti i dettagli del caso.

Come riportano, infatti, da ‘Radio Bianconera’, adesso, l’ipotesi dell’esonero di mister Massimiliano Allegri potrebbe diventare, presto, concreta.

A fine stagione, infatti, le parti si potrebbero dividere su un accordo che prenderanno non appena il campionato sarà finito, in sostanza, dopo le ultime due partite che, ancora, la Juventus dovrà disputare.

Esonero di Allegri a fine stagione: “Si siederanno ad un tavolo e troveranno l’accordo”

Stando, infatti, all’indiscrezione, a fine stagione, le parti potrebbero ritrovarsi ad un tavolo per stabilire le modalità di addio e, quindi, con un accordo che metterà d’accordo tutti. Una soluzione, come riportato da ‘Radio Bianconera’ che, adesso, potrebbe già diventare più che concreta.

Infatti, “Non ci sarebbero più le condizioni per continuare e dopo queste ultime due partite di campionato, le parti si siederanno e troveranno l’accordo per salutarsi“. insomma, adesso, si attendono novità importanti sul fronte allenatore che dalla prossima stagione, come si legge, potrebbe nuovamente cambiare. Certamente in questo caso la Juventus rilancerebbe un nuovo progetto fondato su giovani che avrebbe come priorità, per l’appunto, la rifondazione di una nuova squadra vincente per i prossimi anni. Non ci resta che attendere ulteriormente.