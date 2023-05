Calciomercato Juventus, erede Di Maria: folle ritorno

Calciomercato Juventus, torna di moda il nome di un vecchio pallino se “El Fideo” dovesse andare via a fine stagione.

Per adesso il futuro rimane un vero e proprio rebus per la Juventus, che non sa ancora se nella prossima stagione potrà prendere parte alle coppe europee.

La nuova penalizzazione di 10 punti comminata dalla Corte federale, di fatto, esclude i bianconeri dalla Champions League. Nello scontro diretto di domenica allo Stadium contro il Milan c’è un solo risultato a disposizione per continuare a sperare nel quarto posto: la vittoria. Ma l’umiliante sconfitta rimediata lunedì sul campo dell’Empoli, un 4-1 senza possibilità di appello, consente ai rossoneri di giocare su due risultati su tre. Anche un pareggio potrebbe andare bene agli uomini di Stefano Pioli per rendersi irraggiungibile e lasciare la Juve fuori dalle prime quattro, stavolta anche matematicamente. No Champions, no party. Molte strategie potrebbe cambiare dovendo fare a meno della coppa dalle grandi orecchie. È intanto sempre più in salita la trattativa per il rinnovo di Angel Di Maria. Sembrava ci fossero i margini affinché l’argentino firmasse per un altro anno, ma ad oggi le strade del campione del mondo e quelle del club bianconero sono sempre più lontane.

Calciomercato Juventus, si fa di nuovo il nome di Berardi

“Qui mi trovo bene così come la mia famiglia – aveva detto Di Maria qualche settimana fa – Sto parlando col club su come organizzarci per il futuro. La Champions? Non cambia niente nella mia scelta se ci andremo o meno”.

Parole pronunciate lo scorso 10 maggio prima della semifinale d’andata con il Siviglia ma che adesso danno la sensazione di risalire quasi alla “preistoria”. Sì, perché a quanto pare i contatti tra la Juventus e “El Fideo” si sono nuovamente raffreddati. C’è la questione anagrafica, ma anche l’aspetto economico: senza gli introiti della Champions, per la Juve non sarà semplice fare un’altra offerta importante all’argentino. Intanto, secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la trasmissione Juventibus, è tornato di moda il nome di Domenico Berardi del Sassuolo, vecchio pallino bianconero.