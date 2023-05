Il verdetto è arrivato: “Allegri non più l’allenatore della Juventus”

Il verdetto è arrivato secondo le ultime indiscrezioni: “Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus”. Ecco le novità sul fronte tecnico

Il futuro di Allegri è in bilico. Lo sappiamo. Soprattutto dopo la sconfitta contro l’Empoli arrivata pochi minuti dopo il meno dieci in classifica che sicuramente ha tagliato le gambe alla Vecchia Signora.

Alla fine della gara in Toscana il tecnico ha spiegato chiaramente che non ha intenzione di lasciare la squadra in questo momento: “Sarebbe da vigliacchi”. Quindi non si dimetterà e non ha nessuna intenzione di farlo. Ma il club potrebbe decidere per un allontanamento alla fine di questa stagione. Anzi, secondo il giornalista Nava, lo avrebbe già deciso. Visto che lo stesso su Twitter lo ha spiegato chiaramente. Con una sola frase. “Allegri non sarà l’allenatore della Juventus”. Bene, non servono davvero interpretazioni.

Il verdetto è arrivato, addio Allegri

Vedremo se questa notizia nelle prossime settimane verrà confermata dai fatti. E vedremo, nel caso, quale sarà la scelta della Juventus per la prossima stagione. I nomi che circolano in caso di addio con il livornese sono parecchi. Ma ancora non si sa nulla.

In ogni caso, al momento, il futuro di Max è più lontano. E potrebbe arrivare davvero un ribaltone clamoroso, uno di quelli inaspettati ad un certo punto della stagione soprattutto dopo che la Juventus era riuscita a mettere la testa sopra l’acqua piazzando una serie di vittorie di fila e arrivando in semifinale di Europa League. Ma poi a Siviglia è crollato tutto. E forse è finito anche il tempo di Allegri.