Mega rissa dopo la finale, UFFICIALE: 23 giornate di squalifica

La stagione del calcio si sta ormai avviando alla conclusione a tutti i livelli e non mancano gli episodi da evidenziare.

In questi ultimi mesi purtroppo non si è parlato solo delle prodezze dei campioni della serie A o dei campionati di B e C che stanno riportando in alto club blasonati e con tifoserie senz’altro meritevoli di categorie superiori. Anche per quanto riguarda la Juventus, al di là delle prove della squadra di Allegri, gli argomenti al centro del dibattito sono state le inchieste extra campo che riguardano i bianconeri.

Per l’undici torinese è arrivata appena qualche giorno una pesante sanzione legata al “caso plusvalenze” che ha fatto sì che la Juve scivolasse fuori dalla zona Champions League. Decisione che compromette il futuro di una squadra che dovrà rinunciare al palcoscenico internazionale più importante. Ma in queste ultime si sta parlando anche di altre vicende, di un calcio minore come quello dilettantistico ma pur sempre appassionante.

In Seconda Categoria ben 23 turni di squalifica comminati dal giudice sportivo

Anche nel mondo del dilettantismo la giustizia sportiva ha un bel da fare. L’ultima notizia che in tanti stanno commentando anche sui social è quella che riguarda la partita di Seconda Categoria girone H delle Marche tra il Mozzano City e la Forcese.

Come si legge su “Youtvrs.it” la sfida si è conclusa nel peggiore dei modi, con tanti episodi da condannare che si sono verificati in campo. Tanto lavoro per il giudice sportivo, che ha comminato in tutto ben 23 turni di squalifica, divisi tra 3 giocatori del Mozzano e uno della Forcese. Tutti “protagonisti” e non certo per prodezze balistiche. Per la cronaca il doppio confronto tra le due squadre alla fine ha premiato la Forcese, che da sfavorita è riuscita a ribaltare i pronostici.