Calciomercato Juventus, United in quota: sorpasso ufficiale

Adesso c’è una montagna da scalare per la Juventus: prende quota il Manchester United per il big di Premier League

La Juventus si prepara a un calciomercato da protagonista per rivoluzionare una rosa che quest’anno ha mostrato sin troppe lacune e che avrà bisogno di numerosi rinforzi.

Negli ultimi mesi tra i profili nel mirino della Juventus è spuntato anche quello di Mason Mount. Il trequartista inglese classe ’99 ha avuto dei problemi col Chelsea, legati principalmente al suo contratto. Il nativo di Portsmouth ha un contratto fino a giugno 2024 ma intende rinnovarlo solo a determinate condizioni. Nella scorsa sessione di mercato invernale i Blues hanno investito su numerosi giocatori, molti dei quali occupano più o meno la stessa zona di campo di Mount. Da Joao Felix a Mudryk. Il gioiello della nazionale inglese ha chiesto un aumento di ingaggio e una posizione di primo piano all’interno del club londinese, cosa che in questa stagione non ha avuto, specialmente durante la gestione Graham Potter. Il Chelsea non vuole lasciare andare quello che è uno dei suoi prodotti migliori degli ultimi anni, cresciuto nel settore giovanile e diventato un pilastro per la conquista della Champions League del 2021.

Juventus, calano le quote di Mount: adesso il Manchester United è in testa

Negli ultimi tempi Mason Mount è stata un’idea concreta per la Juventus che cerca un giocatore giovane ma con una prospettiva a lungo raggio, che possa fare le fortune del club per diversi anni.

L’ostacolo principale riguarda l’ingaggio del giocatore, ma soprattutto la concorrenza che è sempre stata piuttosto agguerrita. Negli ultimi giorni, però, la Juventus sembra essersi allontanata in maniera considerevole da Mount. Secondo i bookmaker, le quotazioni della Juventus sul possibile acquisto del trequartista del Chelsea sono notevolmente calate. Secondo la classifica di Betfair i club in corsa per Mount sono l’Arsenal, il Liverpool e soprattutto il Manchester United di Erik te Hag che attualmente sembra la candidata principale. Rimane forte, comunque, la possibilità che Mount rinnovi con il Chelsea. Dalla prossima stagione alla guida del club ci sarà Mauricio Pochettino e Mount potrebbe riacquisire quel credito che ultimamente aveva perso. Per la Juventus il sogno di arrivare al gioiello inglese sembra essere definitivamente sfumato.