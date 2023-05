Calciomercato Juventus, Vlahovic mollato: lo vuole solo l’allenatore

Calciomercato Juventus, il nativo di Belgrado potrebbe diventare il “grande sacrificio” per consentire ai bianconeri di fare mercato.

Dusan Vlahovic sarà molto probabilmente uno dei grandi assenti nel big match con il Milan in programma domenica prossima allo Stadium.

Sovraccarico tendineo al muscolo sartorio: è questa la diagnosi con cui l’attaccante serbo deve fare i conti e che per il momento lo sta costringendo a lavorare a parte. Massimiliano Allegri spera che nei prossimi due giorni le cose migliorino, ma l’ex viola difficilmente potrà essere della partita. Si delinea insomma un epilogo in perfetta continuità con il resto della stagione. Sì, perché è stata un’annata decisamente sfortunata per il giocatore che la Juve nel gennaio 2022 si aggiudicò per 80 milioni di euro. Prima la pubalgia, poi lo scarso feeling con il gol. Senza Champions League non è escluso che possa essere lui il “sacrificio” per poter fare un mercato ambizioso. Vlahovic resta il giocatore più corteggiato nonostante la stagione in chiaroscuro. E la Juventus potrebbe approfittarne per passare all’incasso, ma solo se dovesse arrivare un’offerta importante.

Calciomercato Juventus, Vlahovic al Bayern Monaco? Lo vuole solo Tuchel

Da tempo si parla di un interessa da parte del Bayern Monaco, sulle tracce di un attaccante che possa prendere il posto di Robert Lewandowski, che la scorsa estate ha fatto le valigie ed è andato al Barcellona.

Thomas Tuchel is a fan of Dušan Vlahović and sees him as a potential solution for the #9 position. The club, however, is unconvinced and doesn’t believe the player is worth the price. There’s neither contact nor an offer being prepared [@altobelli13, @cfbayern, Bayern-Insider] pic.twitter.com/8lkKu75aWR — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 26, 2023

Uno profilo come quello di Vlahovic sarebbe perfetto per i bavaresi, piazza in cui potrebbe rilanciarsi. Ma, come sostiene l’insider Bayern & Germany, il club di Monaco di Baviera non è convinto di sborsare una cifra simile per il nativo di Belgrado, sebbene il giocatore piaccia molto all’allenatore Thomas Tuchel.