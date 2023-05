Donnarumma e Verratti alla Juventus: “Doppia trattativa avviata”

Donnarumma e Verratti alla Juventus, i due sono stati tra i più criticati in questa stagione agrodolce per il PSG.

Domani sera il Psg potrebbe vincere l’undicesimo titolo della sua storia. Ai parigini basterà avere la meglio sullo Strasburgo, squadra che ha ormai blindato la salvezza, per essere certi di laurearsi campioni di Francia per il secondo anno consecutivo.

Eppure nella capitale francese non c’è nessun clima di festa, anzi. La vittoria della Ligue 1 era, come ogni anno, l’obiettivo minimo. Senza l’agognata Champions League, il vero oggetto del desiderio del proprietario Al-Khelaifi, anche questa sarà derubricata come un’annata fallimentare. Il Psg è uscito troppo presto dalla coppa dalle grandi orecchie, eliminato dal Bayern Monaco agli ottavi. Non è un caso che l’allenatore Christophe Galtier, arrivato la scorsa estate dopo l’esonero di Mauricio Pochettino – anche lui defenestrato nonostante la vittoria del campionato – rimanga sulla graticola. Improbabile che resti sulla panchina del club parigino: si fanno già i nomi del possibile sostituto. Ma anche diversi giocatori che attualmente compongono la rosa del Psg potrebbero lasciare Parigi. Uno di questi è Leo Messi, che ha già fatto intendere di non voler rinnovare.

Donnarumma e Verratti alla Juventus, i bianconeri ci provano

Il condottiero dell’Argentina campione del mondo lascerà certamente il Psg alla scadenza del contratto. È stato in assoluto uno dei più criticati tra gli uomini di Galtier.

💣 Come ho anticipato due settimane fa a #Playerwinlive #Verratti e #Donnarumma ( stesso agente, #Pimenta) sono in trattative con la #Juve che vuole ricostruire attorno a loro una squadra più italiana 💣 pic.twitter.com/V2RXKdzTVb — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 26, 2023

Nel mirino della critica sono finiti anche gli italiani Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti. L’estremo difensore, diventato un titolarissimo con il tecnico transalpino, ha commesso non pochi errori, mentre il centrocampista, ormai “parigino d’adozione” da gennaio in poi ha giocato pochissimo e gli attacchi dei tifosi non hanno risparmiato neppure lui. Entrambi, come sostiene il giornalista Maurizio Pistocchi, potrebbero tornare in Italia in estate e sulle loro tracce ci sarebbe proprio la Juventus, intenzionata ad “italianizzare” la propria rosa.