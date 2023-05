La Juventus prende Tudor e prenota l’ex Inter: primo acquisto anticipato

Grande attesa tra i tifosi per capire quelle che potrebbero essere le mosse della dirigenza della Juventus nella prossima estate.

Due partite ancora e poi la stagione dei bianconeri sarà conclusa. Non c’è certo soddisfazione per come sono andate le cose, visto che si chiuderà con zero titoli e con la mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Per via ovviamente della pesante penalizzazione che è stata inflitta all’undici allenato da Massimiliano Allegri.

Ci si avvicina dunque all’estate e sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che in casa Juventus ci sarà una mezza rivoluzione. La linea verde sarà privilegiata, c’è la volontà di puntare forte sui giovani. Ma serviranno anche degli innesti mirati per sostituire chi andrà via. Non solo in scadenza di contratto. Il club infatti potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte alle quali sarebbe difficile dire di no.

Juventus, con Tudor arriverebbe anche Alexis Sanchez

Si sta parlando tanto della panchina bianconera, considerando il fatto che il posto di Allegri non è più saldo come prima. Le quotazioni del tecnico livornese sono in discesa e si starebbero prendendo in considerazione dei nomi come suoi possibili sostituti. Tra cui quello di Igor Tudor, che è reduce da una grande stagione sulla panchina del Marsiglia in Ligue 1.

L’ex difensore della Juventus avrebbe il vantaggio di conoscere già molto bene l’ambiente. Tudor sarebbe pronto a cambiare squadra in estate. In Cile però questo rumor si accompagna anche con un’altra indiscrezione. “La Hora” spiega infatti che insieme a Tudor dal Marsiglia potrebbe arrivare anche l’esperto attaccante Alexis Sanchez, pure lui autore di un campionato decisamente positivo. Viaggia verso i 35 anni ma sarebbe un elemento che conosce già bene gli schemi dell’allenatore. Quel che pare certo è che l’eventuale arrivo dell’ex giocatore dell’Inter sarebbe senz’altro un colpo a sorpresa.