Illecito sportivo: botta e risposta e annuncio UFFICIALE

Illecito sportivo: aperta un’inchiesta, arriva la risposta del club tramite un comunicato ufficiale

In Serie B è stata aperta un’inchiesta in merito al gol realizzato dal Perugia nella gara del 19 maggio contro il Benevento, l’ultima giornata della regular season.

Un gol determinante che ha permesso al Perugia di vincere 3-2 nel quarto minuto di recupero. La procura federale ha aperto un procedimento “in relazione alle modalità di realizzazione, nei minuti di recupero, della terza rete nell’ultima giornata, con l’ipotesi di illecito sportivo”. Un’accusa molto pesante che potrebbe cambiare gli scenari. Le indagini sono già cominciate, dal momento che è già stato acquisito il video della gara. Nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell’episodio. Il gol non ha, di fatto, cambiato il verdetto della classifica del campionato di Serie B. Un esito che ha portato alla retrocessione dello stesso Perugia, così come del Benevento. Avrebbe potuto farlo se il Brescia non avesse pareggiato a Palermo: una sconfitta dei lombardi avrebbe portato in serie C questi ultimi, considerando l’esito degli scontri diretti, favorevole al club umbro.

Serie B, inchiesta per il gol del Perugia: il club risponde, il comunicato ufficiale

L’episodio contestato è arrivato in seguito al momentaneo pareggio del Benevento con Ciano al minuto 92. Esattamente 120 secondi dopo, il clamoroso errore di Leverbe consegna la palla a Kouan che segna il definitivo 3-2.

Ci troviamo all’inizio dell’istruttoria. Di conseguenza è difficile prevedere quello che potrebbe succedere in termini di giustizia sportiva. Intanto, però, nella giornata di oggi è arrivata la pronta risposta del Perugia. Il club umbro ha fatto valere le proprie ragioni in merito all’episodio del gol di Christian Kouan al minuto 94′. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “AC Perugia Calcio apprende dalle testate nazionali e dai vari media, sicuramente in modo inusuale, che è stata aperta un’indagine sulla gara Perugia-Benevento. Certi della nostra totale estraneità ai fatti ci rendiamo sin da ora disponibili a qualsiasi chiarimento con la Procura Federale anche se fino ad oggi nulla è stato A NOI comunicato dagli organi competenti”.