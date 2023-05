Calciomercato Juventus, Perin primo portiere: la rivoluzione è completata

La Juventus guarda avanti, la prossima estate sarà molto intensa dal punto di vista del calciomercato per la squadra bianconera.

Sono rimaste due partite da affrontare per la formazione allenata da Massimiliano Allegri. 180 minuti nei quali si cercherà di agguantare un posto per l’Europa. Poi calerà il sipario sul campionato e dunque si inizieranno a tirare le somme in base ai risultati conquistati e al rendimento avuto in questa stagione.

All’orizzonte diversi cambiamenti, e non potrebbe essere altrimenti per una squadra forte come la Juventus che comunque non è riuscita a conquistare nemmeno un titolo. Alcuni calciatori andranno via per fine contratto, altri potrebbero essere ceduti altrove. Specie se arriveranno delle offerte convincenti. Si cercherà di costruire una rosa giovane ma allo stesso tempo dovranno arrivare anche elementi di spessore internazionale, che portino in dote esperienza.

Juventus, via Szczesny? In bianconero può arrivare Carnesecchi

Come dicevamo le novità nell’organico della prossima stagione saranno diverse. I rinforzi sono attesi praticamente in tutte le zone del campo e anche per quanto riguarda la porta potrebbe arrivare una svolta importante. La permanenza del portiere polacco Szczesny non è più scontata, anche se va detto che il suo rendimento è stato tra i migliori della squadra.

Come si legge infatti su Tuttosport oggi in edicola il portiere titolare della Juventus potrebbe cambiare maglia alla fine di questa stagione. Con il club bianconero che sarebbe pronto ad affidare la sua porta nelle mani di Perin. Ogni volta in cui è stato chiamato in causa l’ex Genoa ha dimostrato grande sicurezza, non facendo mai rimpiangere il compagno di squadra. Al suo fianco la Juventus potrebbe puntare su Carnesecchi, portiere in rampa di lancio che si è fatto apprezzare in questa stagione con la maglia della Cremonese. All’orizzonte dunque settimane importanti in chiave mercato per i bianconeri.