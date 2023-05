Interesse concreto ma no alla clausola: colpo argentino, la Juve c’è

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri monitorano il grande colpo ma non sono disposti a pagare la clausola: i dettagli.

In casa Juventus si guarda già al futuro e, un grande colpo, adesso, potrebbe diventare realtà. La squadra bianconera lo vuole ma non è disposta a pagare la clausola.

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni riportate anche e soprattutto da ‘Calciomercato.it, la società bianconera starebbe monitorando l’operazione Valentin Barco, che si sta mettendo in luce nel Mondiale Under 20. L’argentino sembra avere il phisique du role per fare la differenza.

Valentino Barco, l’enfant prodige che arriva dall’Argentina

Tra i migliori giocatori di questo inizio di Mondiale Under 20 c’è sicuramente Valentin Barco, giocatore che, non è la prima volta, attira l’interesse della Vecchia Signora. Adesso, l’approdo dell’argentino a Torino potrebbe essere possibile ma soltanto ad una condizione che non prevederebbe, però, il pagamento della clausola rescissoria proposta dal club Boca Juniors dove è tesserato.

Come sottolineano da ‘Calciomercato.it’, l’esterno argentino ha rinnovato da poco con la società Boca Juniors fino al 2024, inserendo nel contratto una clausola da poco più di 9 milioni di euro. Quella di Valentin Barco è una delle ipotesi, certamente, da tenere sotto traccia, ma, per ora, non c’è nulla di ancora concreto. L’unica cosa certa è, naturalmente, l’interesse dei bianconeri sui giovani profili che stanno facendo la differenza nel calcio mondiale, questa, infatti, sarà la nuova ‘anima’ della Juventus che verrà: basata soprattutto sui giovani.