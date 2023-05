Svolta di calciomercato sulla Juventus: c’entra il Bayern Monaco e il regalo del club a Thomas Tuchel, ecco cosa sta succedendo.

Ci sono degli aggiornamenti di mercato sul Bayern Monaco che interessano anche alla Juventus. L’affare può decollare, dopo la vittoria della Bundesliga dei tedeschi.

Festa grande a Monaco di Baviera dopo la vittoria dello Scudetto, arrivata all’ultima giornata e in stile 5 maggio italiano. La Meisterschale 2023 è del Bayern Monaco che adesso è pronto a regalare a Tuchel un grande attaccante in vista della prossima stagione. L’affare è pronto a decollare con il nuovo amministratore delegato del club che sta già lavorando per chiudere questa trattativa di mercato. La giornata di ieri resterà per sempre nella storia del club tedesco che, intanto, sta già pensando alla prossima stagione. L’obiettivo è rinforzare la rosa a disposizione di Tuchel con l’innesto di un grande bomber per completare in maniera definitiva la squadra. Ecco l’annuncio che arriva dall’Inghilterra riguardo il prossimo attaccante che il Bayern Monaco prenderà nel prossimo calciomercato: Juventus spiazzata.

Ultime notizie calciomercato Juventus: svolta Bayern, ecco chi arriva

Non è un mistero che Dusan Vlahovic sia un obiettivo di mercato del Bayern Monaco. I tedeschi, però, guardano anche ad altri obiettivi: ecco la lista ufficiale.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, nella lista del Bayern Monaco non c’è solo Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è uno degli obiettivi del club tedesco per la prossima stagione. La società è pronta a regalare a Tuchel un grande attaccante. Ad oggi, però, come riportato dal Daily Mail, il sogno è quello di portare al Bayern Monaco Harry Kane del Tottenham. L’inglese non è soddisfatto del suo rendimento in Premier League e potrebbe prendere in seria considerazione l’ipotesi di lasciare gli Spurs per andare in Bundesliga. Nella lista c’è anche Randal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte, che andrà via a parametro zero la prossima estate. La Juventus, intanto, resta a guardare in attesa di capire cosa ne sarà del giro di attaccanti. Vlahovic può essere una pedina importante per una futura plusvalenza. Il serbo, che in questa stagione non ha soddisfatto i bianconeri, è un elemento che fa gola a numerose società e big del calcio europeo che sono pronte a puntare su di lui in vista della prossima stagione. Ovviamente, tutto dipenderà anche dal destino della Juventus che deve ancora nominare un nuovo direttore sportivo e scegliere se proseguire oppure no con Allegri in panchina.