Allegri ‘zittito’ dal clan Bonucci: la frecciata fa subito il giro del web

C’è ovviamente grande delusione in casa Juventus per l’epilogo di questa stagione che per i colori bianconeri sta diventando sempre più amara.

L’ennesima sconfitta, questa volta ad opera del Milan, ha messo definitivamente fine al sogno di agguantare un posto in Champions League. Ora l’ultima giornata deciderà il destino della formazione allenata da Massimiliano Allegri. Poi arriverà la fine del campionato e si prenderanno delle decisioni importanti riguardo il futuro del club.

Il parco giocatori è destinato a subire degli importanti cambiamenti. Vuoi per le cessioni che potrebbero concretizzarsi, vuoi per i giocatori destinati ad andare via per la scadenza del loro contratto. Di calciomercato se ne parlerà parecchio nel corso delle prossime settimane. Anche il discorso panchina è tutt’altro che scontato, visto che l’indice di gradimento di Allegri è in un repentino ribasso. D’altronde sono ormai mesi che si accostano nuovi allenatori alla Juventus.

Juventus, tutti contro Allegri: la critica del cognato di Bonucci

Cosa succederà nelle prossime settimane è ancora decisamente presto per dirlo. I tifosi però sono molto preoccupati per quel che potrebbe avvenire anche riguardo le altre vicende del club, quelle extra campo. Che potrebbero portare a nuove penalizzazioni o sanzioni. Anche l’ambiente spogliatoio non sembra più serenissimo.

Le critiche ad Allegri non mancano da parte dei tifosi della Juve, scatenati sui social. L’allenatore è nel mirino di tanti, anche ad esempio del cognato di Leonardo Bonucci, come si legge in un post su Instagram del fratello della moglie a commento di una dichiarazione del tecnico livornese. Si preannunciano dunque delle settimane bollenti in casa bianconera, dove non sono da escludere clamorosi colpi di scena.