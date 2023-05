Calciomercato Juventus, asta per Milinkovic-Savic: altre due big in corsa

Asta per Sergej Milinkovic-Savic: non solo la Juventus, anche altre due big lo hanno puntato

Quella di ieri potrebbe essere stata l’ultima gara all’Olimpico di Sergej Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio.

Il centrocampista serbo ha realizzato due gol contro la Cremonese che potrebbero rappresentare la ciliegina sulla torta nel suo percorso alla Lazio. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 ma adesso potrebbe essere arrivato il momento di provare una nuova esperienza dopo 8 stagioni in biancoceleste. Quest’anno ha collezionato 11 gol e 9 assist, confermando la sua piena maturazione calcistica che si è vista anche durante il Mondiale in Qatar con la Serbia. La Juventus è sulle sue tracce da diverse stagioni ma questa volta potrebbe essere quella buona per riuscire a strapparlo alla Lazio. Il patron Claudio Lotito è consapevole che l’anno prossimo rischierebbe di perderlo a parametro zero e sa che questa estate di mercato potrebbe essere l’ultima per cercare di incassare una cifra importante dalla sua cessione.

Juventus, asta per Milinkovic-Savic: anche Inter e Arsenal in corsa

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato, Ekrem Konur, ci sarebbe una fitta concorrenza per Sergej Milinkovic-Savic.

Non solo la Juventus, anche l’Inter in Italia sta pensando al centrocampista serbo, consapevole che potrebbe arriva per una cifra non eccessiva, visto il contratto in scadenza a giugno 2024. In Premier League, invece, in corsa c’è l’Arsenal di Arteta che sta cercando un nuovo centrocampista per alzare in maniera sostanziale il livello della rosa. Lotito potrebbe lasciarlo andare per una cifra vicina ai 26 milioni di euro che permetterebbe anche ai club italiani di poter dare filo da torcere alle big di Premier League. Quello di ieri potrebbe essere stato il saluto definitivo di Milinkovic-Savic alla sua gente che ha elogiato anche Stefan Radu per il suo addio alla Lazio.