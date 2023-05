Calciomercato Juventus, accordo con la Roma: la telenovela è finita

Calciomercato Juventus, accordo ormai prossimo. La telenovela, adesso, sembra finita e andrà in un’unica direzione.

Adesso, secondo l’ultima indiscrezione, la questione potrebbe chiudersi a favore di un’altra squadra. Ci sarebbe, infatti, già un principio d’accordo per il difensore.

La Roma, si legge dall’indiscrezione estera, sarebbe molto vicina a chiudere l’operazione che porterebbe al difensore centrale francese. Dal portale estero: ‘fussballeuropa’, si parla di un trasferimento, ormai, verso la chiusura.

Ndicka alla Roma: si chiude l’operazione

Adesso, il centrale è pronto a diventare il prossimo difensore della squadra di Mou. Da ‘fussballeuropa’ stanno già sondando l’operazione e si parla di una chiusura imminente.

L’accordo prevederebbe un contratto fino al 2027, con uno stipendio di 2,5 milioni annui offerti proprio dal club giallorosso. Non ci resta che attendere ulteriori novità ma, certamente, questa cosa potrebbe chiudere del tutto la possibilità di vederlo un domani alla Juventus come si era già pronosticato tempo addietro. Infatti, il francese piace da tempo alla squadra di Allegri ma il suo trasferimento potrebbe diventare vano qualora, appunto, la Roma spingesse affinché si chiuda il prima possibile. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi ma, ora, Ndicka e la Roma sono molto vicini, nonostante i primi dubbi su una possibile permanenza in Germania.