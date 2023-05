Calciomercato Juventus, il nuovo bomber ha già detto sì

Calciomercato Juventus, futuro deciso per il bomber che, adesso, sarebbe pronto a sposare l’opzione bianconera.

Il nuovo bomber sarebbe già pronto per essere parte del progetto bianconero. Come scrive, infatti, ‘Daniele Longo’, adesso, l’attaccante è pronto a ritornare protagonista nella Serie A.

Come si legge, infatti, i bianconeri potrebbero investire su un nuovo attaccante nella prossima stagione. Si legge che il profilo preferito per l’occasione potrebbe essere, di nuovo, un italiano. Certamente, l’ex neroverde, ora protagonista della squadra inglese, potrebbe fare al caso della Juventus.

Calciomercato Juventus, Scamacca nuovo attaccante

Dopo la sua esplosiva stagione al West Ham, l’ex Sassuolo e azzurro di Mancini, sarebbe pronto a ritrovare la titolarità nel campionato che l’ha reso celebre. Già in passato, Scamacca, aveva dato dimostrazione del suo talento, proprio in rosa con il Sassuolo.

Adesso, dopo la sua avventura al West Ham, che potrebbe concludersi con la vittoria di un trofeo europeo, qualora infatti gli inglesi riuscissero a battere la Fiorentina in finale di Conference League, Scamacca sarebbe quel profilo ideale, in questo momento, alla Juventus. Non ci resta che attendere l’apertura del prossimo mercato estivo per carpirne qualcosa di più. Certamente il profilo piace molto in dirigenza e lui sarebbe propenso al ritorno in Italia. Lui avrebbe già aperto alla possibilità di vestire la maglia della Juventus, dunque, un cosiddetto matrimonio da farsi.