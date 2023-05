Due punti di penalizzazione per la Juventus: intesa nella notte

L’udienza davanti alla Procura Federale per il filone legato alla manovra stipendi si terrà nella giornata di domani: accordo trovato con la Juventus.

Le parole di Calvo riferite negli istanti immediatamente precedenti al fischio d’inizio di Juventus-Milan erano state un preludio importante a ciò che sarebbe successo con la Procura Federale.

I legali bianconeri hanno infatti trovato l’accordo con la Procura Federale per il patteggiamento sul filone legato alla manovra stipendi. L’udienza si terrà nella giornata di domani e sono diverse le ipotesi che potrebbero tramutarsi in realtà nel corso delle prossime ore. La Juve spunta di riuscire a trovare la fumata bianca definitiva corrispondendo una maxi multa: la sensazione, però, è che Chiné possa rincarare la dose proponendo anche due punti di penalizzazione, come riferito da gazzetta.it. Una maxi multa pecuniaria a cui sarebbe associata un’irrisoria sanzione in termini di punti. La fumata bianca, già ventilata in lungo e in largo, è ora sempre più vicino a trovare il suo naturale epilogo. Staremo a vedere cosa succederà nella giornata di domani, che si preannuncia assolutamente decisiva per il futuro immediato della “Vecchia Signora”.