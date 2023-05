Scambio choc con la Juventus: arriva Mané

Scambio choc con la Juventus, l’attaccante ex Liverpool potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica nello scambio.

Un trionfo insperato. La vittoria più sofferta degli ultimi undici anni, ma forse quella più bella. Il titolo, l’undicesimo di fila, vinto sabato scorso dal Bayern Monaco grazie al clamoroso passo falso del Borussia Dortmund, è destinato a restare nella storia del calcio.

I bavaresi di Thomas Tuchel hanno affrontato il viaggio per Colonia senza alcuna speranza dopo aver perso la testa della classifica appena sette giorni prima. Sembrava tutto apparecchiato per il successo dei gialloneri, che avrebbero potuto mettere fine alla lunghissima “dittatura” del Bayern, mai così vulnerabile come quest’anno. Ed invece gli uomini di Edin Terzic hanno fatto la “frittata”, pareggiando in casa contro un Mainz reduce da quattro sconfitte di fila e senza più niente da dire in questo campionato, essendo fuori da tutto da mesi. Ne hanno approfittato i pluricampioni di Germania, espugnando il RheinEnergieStadion di Colonia grazie a un gol realizzato nei minuti finali dal giovane talento classe 2003 Jamal Musiala, senz’altro uno dei più costanti in stagione.

Scambio choc con la Juventus, la mossa del Bayern Monaco per arrivare a Vlahovic

La società bavarese, tuttavia, non è assolutamente soddisfatta dell’andamento di quest’annata. E non ha cambiato idea neppure davanti al clamoroso ribaltone.

Uno dei primi provvedimenti è stato infatti il licenziamento di Hasan Salihamidzic e di Oliver Kahn, provocando un vero e proprio terremoto all’interno della dirigenza. Confermato invece l’allenatore Tuchel. Non si sa ancora chi prendere il posto di “Brazzo” ma è ormai certo il ritorno di Karl-Heinz Rummenigge. Intanto il Bayern Monaco, come riporta Sky.de, sta già pianificando il mercato. Uno dei primi obiettivi è Declan Rice, centrocampista del West Ham, che a quanto pare avrebbe già parlato con Tuchel. Per l’attacco invece continua a circolare con insistenza il nome di Dusan Vlahovic: l’attaccante della Juventus è in cima ai desideri e, secondo Sky, si pensa ad un possibile inserimento di Sadio Mané nella trattativa. L’ex Liverpool non ha convinto del tutto nella sua prima stagione in Germania.