“Italiano ha superato tutti”: ecco il nuovo allenatore della Juventus

“Italiano ha superato tutti”, la gara con l’Udinese potrebbe segnare la fine della gestione Allegri 2.0: si parla già del sostituto.

E se la partita con l’Udinese fosse l’ultima sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri? La possibilità c’è ed è inutile negarlo.

La proprietà finora non ha mai messo realmente in discussione l’allenatore livornese. Non l’hanno fatto i vecchi componenti del Consiglio d’amministrazione quando la Juventus lo scorso ottobre è stata eliminata, in maniera alquanto clamorosa ed inaspettata, dalla Champions League. Ma anche i nuovi dirigenti, in perfetta continuità con i loro predecessori, hanno permesso ad Allegri di continuare a lavorare con la massima tranquillità nonostante i risultati non sempre siano stati all’altezza. Gli hanno riconosciuto tante attenuanti. Una fra tutte l’aver dovuto gestire una situazione nient’affatto semplice, legata alle note vicende extra-campo. Il tecnico originario di Livorno da questo punto di vista si è dimostrato impeccabile, “proteggendo” i suoi giocatori da tutto l’ambaradan che si verificava attorno. Che la Signora rimanga a secco di titoli per il secondo anno consecutivo però è un dato di fatto. E non può essere assolutamente trascurato.

“Italiano ha superato tutti”, Momblano sicuro: “È davanti a Tudor”

Spesso si è vista in campo una Juventus troppo rinunciataria. Che a livello di gioco è stata messa sotto da tantissime squadre, anche qualitativamente inferiori.

Questa la critica che viene più frequentemente rivolta ad Allegri, ormai inviso ad una buona fetta di tifosi. L’allenatore in una recente intervista ha detto di essere a disposizione della società, ad assecondarne le scelte. Ma potrebbe non bastare per conservare la panchina. La Juventus dopo la gara con l’Udinese farà delle riflessioni ed un’eventuale decisione sarà presa nelle prossime settimane. Intanto sembrano salire le quotazioni di Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina. Sarebbe una netta inversione di tendenza rispetto ad Allegri, essendo il siciliano uno dei tecnici più offensivi della Serie A. Il suo nome è uscito fuori pure oggi durante la diretta Twitch di Juventibus. Ed a farlo è stato Luca Momblano, dicendo che per ora l’allenatore della Viola è davanti anche a Igor Tudor.