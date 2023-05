“Aspettiamo la pubblicazione”: l’avvocato della Juventus allo scoperto

Interviene direttamente il legale dei bianconeri, l’avvocato Bellacosa che parla della situazione del possibilmente patteggiamento.

Come si è potuto già carpire dagli ultimi aggiornamenti, la Juventus è verso il patteggiamento con la FIGC, questa è, infatti, l’ipotesi più concreta da intraprendere per i bianconeri.

Proprio a tal proposito ha parlato in esclusiva l’avvocato dei bianconeri, Maurizio Bellacosa, che si è espresso così, in attesa di un verdetto.

Juventus, senti Bellacosa: “Patteggiamento? “Attendiamo…”

L’attesa sul possibile patteggiamento è, ormai, l’opzione intrapresa. Lo ha detto direttamente il legale dei bianconeri che ha parlato così della questione, rispondendo alla domanda sul fatto se fossero soddisfatti o meno della situazione.

Come riportato, infatti, da ‘Sportface’, ha parlato così il legale: “Soddisfatti di come è andata? Attendiamo. Aspettiamo la pubblicazione per dare una risposta”. Queste sono state le parole dell’avvocato della Juventus, Maurizio Bellacosa, all’uscita dal TFN per l’udienza sul possibile patteggiamento per il filone della manovra stipendi. Attendiamo ulteriori novità in merito già nei prossimi giorni.