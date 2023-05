Calciomercato Juventus, la BILD conferma tutto: tripletta Vlahovic

Calciomercato Juventus, dalla Germania trapelano ulteriori aggiornamenti in merito alla situazione legata a Dusan Vlahovic.

Si sarebbe dovuta configurare come la stagione della consacrazione ed invece Dusan Vlahovic non è riuscito a trovare quella continuità in termini di rendimento che ci si auspicava. Colpa anche di un habitus tattico che non lo ha affatto valorizzato e nel quale ha riscontrato tantissimi problemi.

Fornito pochissimo e male dai centrocampi, l’ex attaccante della Fiorentina si è acceso soltanto a sprazzi. Pungolato da Allegri in svariate circostanze, DV9 si è spesso dovuto accomodare in panchina soprattutto nella seconda parte di stagione. Affermare che il suo futuro sia legato anche al possibile esonero di Allegri potrebbe non essere una mera suggestione. Detto questo, a differenza di qualche mese fa, Vlahovic non è più incedibile per i bianconeri e nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta intrigante potrebbe già chiudere la sua esperienza all’ombra della Mole.

Calciomercato Juventus, conferma Bild: il Bayern Monaco irrompe per Vlahovic

Sì, ma per andare dove? Su questo permangono i dubbi più consistenti. Posto che la Juventus non direbbe di no ad un’offerta da 90 milioni di euro, resta da capire quale potrebbe essere la squadra favorita nella corsa al gigante serbo. Che l’attaccante della Fiorentina abbia estimatori in Premier League è ormai assodato: del resto in tempi e in modi diversi sia il Chelsea che il Manchester United hanno avuto modo di effettuare dei sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra.

Confermando le indiscrezioni rimbalzate dalla Germania nei giorni scorsi, però, la BILD ha rilanciato anche l’interesse del Bayern per l’attaccante della Juve. Secondo quanto riferito dall’autorevole testate tedesca, infatti, i neo Campioni di Germania sarebbero entrati nella corsa per il numero 9 della “Vecchia Signora”, seguito anche da Chelsea e Manchester United. Staremo a vedere cosa succederà.