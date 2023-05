Calciomercato Juventus, la valigia è pronta: futuro già deciso

E’ tempo di iniziare a pensare già al calciomercato per una Juventus che con l’ultimo match di serie A deve definire il suo futuro.

La formazione bianconera chiuderà la stagione senza la conquista di alcun trofeo. E nemmeno con la tanto sospirata qualificazione alla prossima Champions League, che avrebbe garantito delle risorse economiche non indifferenti, per programmare al meglio i prossimi impegni del 2023-2024.

La penalizzazione di 10 punti che è stata inflitta a Szczesny e compagni alla fine è pesata molto nella rincorsa dei bianconeri, che sono scivolati dietro in classifica e ora stanno inseguendo la qualificazione in Europa, seppur ai tornei meno prestigiosi. Nel frattempo la dirigenza chiaramente deve guardare avanti, alla programmazione della prossima stagione e alla ricerca di quei tasselli indispensabili per far sì che la Juventus rimanga tra i club più competitivi d’Italia e d’Europa.

Juventus, Morata non rinnova con l’Atletico: può partire in estate

La società, come d’altronde si è capito anche in questo cammino stagionale, intende puntare sempre più sulla linea verde. Sull’utilizzo dei giovani talenti della Next Gen e puntando anche sui giovani che quest’anno in prestito hanno dimostrato di valere. Ma serviranno anche dei calciatori di provata esperienza e spessore internazionale.

Ecco allora che potrebbe riprendere corpo l’ipotesi del ritorno a Torino di Alvaro Morata. Che il centravanti ami l’Italia è risaputo, così come è risaputo il suo affetto per la maglia bianconera. Come ha spiegato “Cadena Cer” in Spagna il centravanti – che ha solo un altro anno di contratto con l’Atletico Madrid – avrebbe ricevuto una offerta di rinnovo al ribasso. Offerta che non sarebbe intenzionato ad accettare. Ecco perché nel corso della prossima estate i colchoneros potrebbero prendere la decisione di cederlo altrove.