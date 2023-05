Calciomercato Juventus, nuovo colpo di scena: firma dimezzata

Nuovo colpo di scena in casa Juventus: ipotesi rinnovo last minute ma con ingaggio dimezzato

Novità importanti in casa Juventus, anche in merito alla questione rinnovi. Da diversi mesi ormai diversi big sembrano in partenza. Giocatori del calibro di Angel Di Maria, Adrien Rabiot e Juan Cuadrado, in scadenza a giugno 2023.

La situazione di Rabiot è piuttosto complessa, visto il forte pressing delle big di Premier League, una su tutte il Manchester United di Erik ten Hag che lo aspetta a braccia aperte. Il rinnovo del francese ad oggi appare molto improbabile, visti i diversi dialoghi con la mamma-agente Veronique, non andati a buon fine. Anche su Angel Di Maria non vige un grande ottimismo. Il ‘Fideo’ nelle ultime partite ha ricevuto anche qualche fischio da parte dei tifosi e sembra intenzionato a interrompere dopo appena un anno la sua avventura in bianconero, forse per tornare proprio in Argentina, al Rosario Central. Potrebbe sbloccarsi, invece, la questione legata al futuro di Juan Cuadrado. L’esterno colombiano ha un contratto in scadenza il 30 giugno e la Juventus fin ora non ha preso in considerazione il suo rinnovo, visto l’ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione. Adesso potrebbe esserci un colpo di scena.

Juventus, si valuta il rinnovo di Cuadrado per un’altra stagione

Secondo quanto riportato dal giornalista di Juventibus, Luca Momblano, non è da escludere un rinnovo in extremis di Juan Cuadrado.

La Juventus sta valutando l’ipotesi di trattenere l’ex Fiorentina un’altro anno, nonostante la stagione deludente di quest’anno da parte del colombiano. La Juventus sarebbe disposta a offrire il rinnovo a Cuadrado ma per un solo anno e con un ingaggio dimezzato rispetto a quello attuale, quindi di 2 milioni di euro. Quest’anno il colombiano non è riuscito quasi mai a incidere. Appena un gol e 3 assist in campionato, un gol in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter e poco altro. Numeri troppo scarni per un giocatore che negli scorsi anni ci aveva abituato a un rendimento da top player. Cuadrado è stato spesso anche beccato dai tifosi, soprattutto sui social. Il suo ingaggio ha un peso non indifferente nel bilancio della Juventus che infatti rinnoverebbe il suo contratto solo a patto che il giocatore accetti di dimezzarlo.