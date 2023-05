Firma UFFICIALE fino al 2028: bye bye Juventus

Firma UFFICIALE fino al 2028, sfuma un possibile affare per i bianconeri: si lega al club per altri cinque anni.

Con la gara di Udine si chiuderà ufficialmente la stagione 2022-23 della Juventus. Una delle più negative in assoluto della storia bianconera: come lo scorso anno non è arrivato alcun trofeo ma sono state principalmente le note vicende extra-campo a rendere ancora più complicata l’annata per Massimiliano Allegri e i suoi uomini.

Grazie alla mossa del patteggiamento nella giornata di ieri la Signora ha messo un punto nel contenzioso con la giustizia sportiva. I dieci punti di penalizzazione per il caso plusvalenze ad ogni modo hanno impedito alla Juventus di qualificarsi alla prossima Champions League. Il club non potrà infatti contare sugli introiti che avrebbe garantito la partecipazione alla manifestazione internazionale più importante d’Europa. Un bel problema in vista del calciomercato estivo. La società non potrà sbizzarrirsi per quanto riguarda gli acquisti e molto probabilmente dovrà effettuare qualche cessione per poter rinforzare la rosa. Nel frattempo un altro possibile colpo è sfumato.

Firma UFFICIALE fino al 2028, Dalot ha rinnovato con il Manchester United

Stiamo parlando di Diogo Dalot, terzino destro portoghese del Manchester United. In Italia ha vestito la maglia del Milan nella stagione 2020-21, in prestito proprio dai Red Devils.

2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️@DalotDiogo has signed fresh terms with the Reds! 🤩#MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 31, 2023

In scadenza di contratto, era uno dei papabili parametro zero più appetitosi, visto che è salito vertiginosamente di rendimento nelle ultime due stagioni in Inghilterra. Quest’anno, con Erik ten Hag in panchina, Dalot ha collezionato 42 presenze, condite da 2 gol e 3 assist. Numeri che gli sono valsi il rinnovo con lo United: il giocatore lusitano ha appena firmato per altri cinque anni, fino al 2028. “Giocare per il Manchester United – ha detto l’ex rossonero – è uno degli onori più alti che si possano avere nel calcio. Abbiamo condiviso momenti fantastici negli ultimi cinque anni, sono cresciuto tantissimo e la mia passione per questo club incredibile è aumentata dal giorno in cui sono entrato a farne parte”.