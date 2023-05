Vlahovic saluta la Juventus, colloquio col nuovo tecnico: svolta e addio

Vlahovic saluta la Juventus, contatto diretto con l’allenatore: il giocatore avrebbe già le valigie in mano.

Un anno e mezzo fa, nel gennaio 2022, anche loro si erano iscritti alla corsa per il giocatore diventato oggetto del desiderio di diverse squadre. Ma alla fine a spuntarla è stata la Juventus, che giocando d’anticipo ha convinto la Fiorentina con un’offerta irrinunciabile, in quel momento, per la società di Rocco Commisso.

Ottanta milioni sul piatto per accaparrarsi Dusan Vlahovic, giocatore che nei primi sei mesi della stagione 2021-22 aveva fatto stropicciare gli occhi a tutti a suon di gol. E fu così che il centravanti serbo sbarcò a Torino a campionato in corso. Tra le pretendenti, oltre alla Signora, c’erano anche Arsenal, Manchester United e Bayern Monaco. I bavaresi avevano già intuito che Robert Lewandowski, il loro cannoniere, era già con le valigie in mano, desideroso di intraprendere una nuova avventura. E volevano premunirsi puntando sull’allora attaccante della Viola. La Juve arrivò prima di tutti ma nel capoluogo della Baviera non hanno mai dimenticato realmente Vlahovic ed in estate torneranno all’assalto.

Vlahovic saluta la Juventus, Tuchel ha parlato con l’attaccante serbo

Il momento propizio per il blitz è adesso, con la Juventus che non giocherà la Champions League e molto probabilmente, per fare un mercato ambizioso, dovrà cedere qualcuno dei suoi gioielli. E in cima alla lista c’è proprio il nativo di Belgrado.

La notizia dell’interesse del Bayern Monaco sta circolando sempre più assiduamente negli ultimi giorni. Secondo Sky Deutschland il club bavarese sarebbe disposto ad inserire nell’eventuale trattativa una contropartita tecnica importante come quella di Sadio Mané, l’ex Liverpool che non ha incantato durante il suo primo anno in Germania anche per via di un infortunio. Vlahovic a quanto pare piacerebbe molto a Thomas Tuchel, attuale tecnico del Bayern che ha appena vinto la Bundesliga per l’undicesima volta consecutiva. E nel frattempo arrivano conferme, stavolta dal Telegraf di Belgrado: Tuchel avrebbe parlato direttamente con Vlahovic, spiegandogli quanto possa essere importante per la squadra.