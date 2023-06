Incontro Gravina-Ceferin: Juventus ‘stangata‘ subito

Sta per arrivare il momento dei bilanci per la Juventus, alla quale manca solamente una partita per chiudere la sua stagione.

Novanta minuti che serviranno a chiudere il cerchio di un cammino che non ha regalato grandi soddisfazioni. Fuori subito dalla Champions, la squadra di Allegri non è riuscita a conquistare l’Europa League e la Coppa Italia. E in campionato finirà lontano dalle prime quattro della graduatoria, ovviamente per via della penalizzazione di 10 punti inflitta.

Una sanzione, quella legata al “caso plusvalenze”, che ha fatto sì che Vlahovic e compagni scivolassero indietro a poche gare dalla fine del torneo. Le ultime partite sembrano aver evidenziato di come l’undici di Allegri abbia di fatto staccato la spina, ma domenica contro l’Udinese i tifosi si aspettano una prova di carattere per chiudere al meglio la stagione.

Juventus, Uefa non soddisfatta: stangata in arrivo?

In attesa che il campo decida se la Juventus riuscirà nella prossima stagione a competere in Europa, seppur non in Champions League, non arrivano di certo buone notizie dall’Uefa riguardo le vicende extra campo che riguardano la società bianconera.

A Budapest #Gravina ha incontrato #Ceferin e la #Uefa non era certamente contenta degli ultimi sviluppi italiani della vicenda #Juventus. Nelle scorse settimane alcuni dirigenti bianconeri sono stati chiamati dal panel che conduce le indagini per dare spiegazioni in vista del… pic.twitter.com/8YGe14p6bE — Giovanni Capuano (@capuanogio) June 1, 2023

Come si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport, a Budapest il presidente Figc Gravina si è incontrato con il numero uno della Uefa Ceferin. Il massimo organismo calcistico europeo non sarebbe contento di come si sia sviluppata la questione Juventus. Ricordiamo che qualche giorno fa la “questione stipendi” si è chiusa con il patteggiamento e una maxi multa per il club. Il quotidiano spiega che nelle scorse settimane i dirigenti bianconeri sono stati contattati dal panel che conduce le indagini. Un incontro che è servito per dare spiegazioni in vista del verdetto che dovrebbe arrivare a giugno. E che potrebbe vedere la Juve fuori dall’Europa indipendentemente dal suo piazzamento.